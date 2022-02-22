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В Госдуме опровергли заявление о признании ДНР и ЛНР в границах областей

Журова: ДНР и ЛНР не будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей

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РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова опровергла заявление о признании ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, сообщает телеканал «РБК».

«В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», — заявила Журова.

Глава профильного комитета по делам СНГ Государственной думы Леонид Калашников до этого заявлял, что сейчас республики занимают территорию меньше, чем было решено на референдуме, однако считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже.

Ранее в Государственной думе заявили, что признание ДНР и ЛНР будет в границах Донецкой и Луганской областей.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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