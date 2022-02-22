Сирия заявила о готовности сотрудничать с ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск поддерживает решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он сказал в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай», передает «Интерфакс».

По словам дипломата, в нынешних условиях Сирия готова сотрудничать с республиками Донбасса.

«Мы будем сотрудничать с новыми государствами, чтобы углублять сотрудничество и с Россией», — сказал Микдад.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Ранее стало известно, что парламент Донецкой народной республики ратифицирует договор о дружбе и сотрудничестве с Россией 22 февраля.