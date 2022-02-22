Парламент ДНР ратифицирует договор о дружбе и сотрудничестве с Россией 22 февраля

Парламент Донецкой народной республики ратифицирует договор о дружбе и сотрудничестве с Россией во вторник, 22 февраля. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Владимир Бидевка в своем Telegram-канале.

«Согласно Конституции нашего государства, он (договор между РФ и ДНР — прим.) подлежит ратификации Народным Советом — именно этот вопрос сегодня в 11.00 будет рассмотрен в ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента», — написал политик.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Ранее сообщалось, что профильные комитеты рекомендовали Госдуме ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР.