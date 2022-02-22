В Совфеде объяснили, в каких границах признаны ДНР и ЛНР

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в фактических границах, сообщает телеканал «Россия 24».

«Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — заявил Климов.

Он уточнил, когда в Совете Федерации пройдет ратификация соглашения с республиками Донбасса.

«Дальше этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур», — заявил Климов.

Ранее в Раде потребовали от Зеленского защитить Украину.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.