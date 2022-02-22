Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Щербакова опубликовала совместное фото с Большуновым 09:32
В МИД усомнились в том, что Запад не ввел бы санкции против России... 09:31
Источник: в России приостановили работы по созданию самолета Ил-112В 09:29
В Совфеде объяснили, в каких границах признаны ДНР и ЛНР 09:28
Профильные комитеты рекомендовали Госдуме ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР 09:26
Французские власти приостановили сборку реактора ITER 09:24
Ковальчук заявил Трусовой, что она обязательно выиграет золото Олимпиады 09:19
В Санкт-Петербурге дворник и прохожий спасли провалившегося под лед ребенка 09:18
В Раде потребовали от Зеленского защитить Украину 09:14
Пасечник поблагодарил Путина за признание независимости ЛНР и ДНР 09:13

Медведев назвал решение о признании независимости ДНР и ЛНР единственно возможным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Рюмин/ТАСС

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение о признании Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР сложное, но единственно возможное. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решение сложное, но единственно возможное. На одной чаше весов – интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой – безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тысяч граждан России», — сказал он.

Медведев добавил, что в России «не имели права их бросить».

Он также выразил мнение, что НАТО и США не усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии в 2008 году.

Указ о признании независимости ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть