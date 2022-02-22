Медведев назвал решение о признании независимости ДНР и ЛНР единственно возможным

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение о признании Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР сложное, но единственно возможное. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решение сложное, но единственно возможное. На одной чаше весов – интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой – безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тысяч граждан России», — сказал он.

Медведев добавил, что в России «не имели права их бросить».

Он также выразил мнение, что НАТО и США не усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии в 2008 году.

Указ о признании независимости ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.