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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ООН выразили сожаление из-за признания России ДНР и ЛНР

Замгенсека ООН ДиКарло: решение России по ЛНР и ДНР может иметь глобальные последствия

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Mike Segar/Reuters

Заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по политическим вопросам Розмари ДиКарло во время заседания Совета безопасности ООН заявила, что решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия, ООН сожалеет в связи с ним. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы очень сожалеем об этом решении, которое может иметь региональные и глобальные последствия», — рассказала ДиКарло.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

В указе отмечается, что запрещены новые инвестиции в ДНР и ЛНР; экспорт, реэкспрот, продажа или поставка из США любых товаров в эти регионы, а также ввоз товаров, услуг или технологий из них; любое одобрение, финансирование или содействие США в ДНР и ЛНР.

До этого президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

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