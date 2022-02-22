В Госдепе оценили ситуацию с безопасностью на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой и может ухудшиться без предупреждения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему является непредсказуемой по всей стране и в будущем может только ухудшиться без предупреждения. Существует очень высокая вероятность того, что любые военные операции РФ сильно ограничат коммерческие авиаперевозки», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что войска России «продолжают приближаться к границе (Украины), что выглядит как планы начать вторжение в любой момент».

Блинкен добавил, что специалистов Госдепа США, которые в текущий момент работаю в рамках дипмиссии Соединенных Штатов во Львове, проведут ночь на территории Польши. В дальнейшем они будут на регулярной основе возвращаться на Украину, чтобы продолжить дипломатическую работу в стране и оказывать экстренные консульские услуги.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

До этого президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сообщил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.