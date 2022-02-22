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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Крыму заявили о готовности России к любым санкциям из-за Донбасса

Депутат ГД Шеремет: новыми санкциями из-за признания ДНР и ЛНР Россию не запугать

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новыми санкциями, которые намерены ввести западные страны из-за признания народных республик Донбасса, Россию не запугать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эти санкции нам не страшны. Россия готова к любому развитию событий, пускай в этом так называемые наши западные партнеры не сомневаются», — заявил парламентарий.

По мнению депутата, очень печально, что западание государства, которые постоянно выдают себя за оплот демократии, в текущий момент являются стороной, которая выступает за агрессию, терроризм и убийство мирных граждан.

Шеремет подчеркнул, что России с такими странами не по пути, а санкциями «нас не запугать».

«Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу. Сегодня оплотом демократии является как раз Россия, и именно ЕС и другие государства должны брать с нас пример», — добавил депутат.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

До этого президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

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