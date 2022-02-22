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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В парламенте Чехии оценили признание Россией ЛНР и ДНР

Чешский депутат Башта: признание РФ ДНР и ЛНР может означать «принуждение к миру» Украины

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Член комитета по международным делам парламента Чехии Ярослав Башта заявил, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР сужает возможную войну до рамок локальной и для Украины может означать «принуждение к миру». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Признание независимости республик может означать, кроме прочего, и дальнейшее подписание договора о сотрудничестве, в том числе военном, между Россией и ДНР и ЛНР, а значит и следующего за этим вступление российских войск на их территорию. Для Киева это может означать, как говорится, «принуждение к миру», — рассказал Башта.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский лично заинтересован в военных действиях на востоке страны. Башта добавил, если Зеленский начнет воевать, то это даст ему возможность остаться на второй срок в качестве президента Украины. Если же он не предпримет таких действий, то Зеленскому предстоит покинуть пост главы страны, ведь «никаких серьезных достижений в этом качестве за ним не числится», отметил чешский политик.

Ранее Зеленский заявил, что Киев квалифицирует признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

До этого президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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