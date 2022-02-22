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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Кадыров прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Кадыров назвал признание Россией ДНР и ЛНР выходом из тупика

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Политик написал об этом в Telegram.

По его словам, признание стало выходом из тупика, в который зашел процесс урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Нашей стране не оставили другого выбора. В Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас. Народы ДНР и ЛНР наконец смогут отстаивать свои права на международной арене, бороться за мир и порядок на своей земле», — написал Кадыров.

Он назвал 21 февраля, когда был подписан указ, «историческим днем» и предположил, что вслед за Крымом, ДНР и ЛНР «в родное приволье» возвратятся и другие территории.

Ранее президент Сирии Башар Асад поддержал признание ДНР и ЛНР.

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