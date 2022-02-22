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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден заявил Зеленскому о планах по введению санкций в связи с признанием РФ ДНР и ЛНР

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Global Look Press/Reuters

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о планах Соединенных Штатов по введению санкций против России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Байден сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Байден резко осудил решение президента России Путина якобы признать «независимость» так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины. Он также проинформировал Зеленского о реакции США на эти действия и рассказал о планах Штатов о введении санкций против России», — говорится в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что Байден в разговоре с Зеленским подтвердил, что «Штаты будут реагировать стремительно и решительно, а также будут действовать в ногу со своими союзниками и партнерами на дальнейшую агрессию России против Украины».

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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