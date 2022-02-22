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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Совбезе Украины анонсировали официальную реакцию на признание ДНР и ЛНР

Секретарь СНБО Украины Данилов: официальную реакцию на признание Россией ДНР и ЛНР озвучит Зеленский

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На брифинге во время перерыва заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины его секретарь Алексей Данилов заявил, что официальную реакцию Киева на признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик озвучит украинский президент Владимир Зеленский. Трансляция брифинга велась на странице СНБО в Facebook.

«Мы работаем в режиме 24/7… Официальная реакция Киева на решение Путина… дождитесь выступления президента. Еще раз, наше заседание не закрыто. После принятия решений и их опубликования вы увидите нашу реакцию на те события, которые происходят в РФ», — сказал Данилов.

Он отметил, что Украина считает Крым, ДНР и ЛНР своими территориями.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что решение Кремля признать независимость ДНР и ЛНР равносильно преднамеренному выходу России из минских соглашений.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР сегодня, 21 февраля, вечером. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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