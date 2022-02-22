Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР призвал ввести санкции ЕС против РФ

В коммюнике Елисейского дворца заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против нее санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины», — говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.

Там подчеркнули, что Макрон считает, что это решение является односторонним нарушением международных обязательств России и посягательством на суверенитет Украины. Президент Франции также призывал к созыву экстренного заседания СБ ООН и принятию адресных европейских санкций.

Ранее президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о признании ДНР и ЛНР суверенными государствами. Глава России также подписал с республиками договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. Объясняя свое решение, Путин сказал, что на юго-востоке Украины продолжаются «ужас и геноцид».

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи»: «Поздравляю вас».