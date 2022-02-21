Берлин призвал Москву отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Немецкий МИД назвал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик нарушением международного права и призвал Кремль отменить это решение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее аналогичную претензию к российским властям выдвинули главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. В Брюсселе Москве также пригрозили санкциями — «реакция ЕС и его партнеров будет единой и твердой и решительной».

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в свою очередь заявила, что предложит парламенту ответить России международной резолюцией о непризнании независимости ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР сегодня, 21 февраля, вечером. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подписанию указа предшествовало внеплановое заседание Совета безопасности РФ, в ходе которого присутствующие высказались за признание ДНР и ЛНР.