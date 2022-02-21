Путин пообещал «покарать» виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе

Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы судить виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом он сообщил в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду», — сказал он.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Когда люди укрылись в Доме профсоюзов, радикалы окружили здание и подожгли его. По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Ранее во время своего телеобращения Путин объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. Президент подписал соответствующие указы, на церемонии присутствовали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.