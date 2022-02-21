Асад поддержал признание Россией ДНР и ЛНР

Замглавы комитета по обороне, первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин выразил уверенность в том, что Сирия готова признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, передает РИА «Новости».

«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья», — рассказал координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики.

Он также сказал, что говорил об этом с президентом Сирии Башаром Асадом и тот заявил, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Ранее с просьбой об этом к нему обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

18 февраля власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию, а затем о всеобщей мобилизации. Свое решение он обосновали возрастающей военной угрозой со стороны Украины.