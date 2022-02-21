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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин заявил, что вступление Украины в НАТО — «вопрос решенный»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в НАТО — «вопрос решенный». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, развертывание там объектов альянса — «дело времени».

«Мы четко пониманием, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится. Обращаю особое внимание: многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране», — сказал он.

Ранее Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Российский лидер заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе заседания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус». Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.

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