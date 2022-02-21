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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Церемония прошла в Кремле, на ней присутствовали руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Также был подписан договор о дружбе и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.

Ранее Пасечник и Пушилин обратились к Путину с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР как независимых, демократических, правовых и социальных государств.

Обращение глав ДНР и ЛНР последовало на фоне обострения ситуации в Донбассе, когда власти сообщили об усилении обстрелов и подготовке провокаций украинскими силовиками.

В результате 18 февраля власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию и о всеобщей мобилизации.

22 февраля Путин провел внеплановое заседание Совбеза РФ, в ходе которого присутствующие высказались за признание Россией ДНР и ЛНР.

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