Путин сравнил с миной право выхода союзных республик из СССР

Президент России Владимир Путин заявил в ходе видеообращения, что право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании.

«Изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР», — сказал Путин.

Он напомнил, что в середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики и растущего аппетита местных элит, происходило все большее обострение национального вопроса. Однако вместо глубокого анализа ситуации и принятия адекватных мер в экономике, вместо «взвешенной трансформации политической системы и государственного устройства ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении принципа ленинского принципа национального самоопределения», отметил президент.

Ранее Путин заявил, что Ленин «втиснул» Донбасс в Украину, а «благодарные потомки посносили ему памятники» и называют это декоммунизацией. Он отметил, что Украина в нынешнем ее понимании «целиком создана большевистской, коммунистической Россией, части территории России передавали Украине вместе с российским населением.