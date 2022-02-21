Путин: Украину можно назвать «именем Ленина»

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин: современная Украина целиком создана Россией

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Россия-24

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении с согражданам заявил, что современная Украина — результат деятельности коммунистической России. Трансляцию ведет «Россия 24».

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года», — начал Путин.

По его словам, Ленин и его соратники создавали Украину «весьма грубым способом» по отношению к России.

«(Создавали) путем отторжения ее территорий. У их жителей никто ничего не спрашивал. Потом Сталин после войны передал Украине часть территорий от Польши, Румынии», — рассказал президент.

Он пояснил, что ключевой целью большевиков было желание «удержаться у власти». И это, как считает глава государства, «было гораздо хуже, чем ошибка».

«Зачем большевикам надо было с барского плеча удовлетворять любые националистические амбиции на окраинах империи? Передавать территории вместе с населением исторической России. А этим образованиям придали статус государственных образований, да еще и с правом выхода без всяких условий. О таком националисты до этого даже и не мечтали», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном, что планируется подписать указ о статусе самопровозглашенных республик Донбасса.

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