В ЕС призвали Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС.

Боррель также указал, что в случае признания ДНР и ЛНР он предложит санкции, решение об этом примут министры стран ЕС.

21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ с участием президента России Владимира Путина, в ходе которого присутствующие выразили мнение о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Как отметила спикер Совбеза Валентина Матвиенко, Киев не собирается выполнять Минские соглашения, которыми за Донбассом закрепился бы особый статус, а ведет против жителей ДНР и ЛНР настоящий геноцид. При этом Россию обвиняют в агрессии, подчеркнула она.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев ведет себя так, что ему «в принципе не нужны» территории ДНР и ЛНР, они лишь «разменная монета» в торговле за статус Украины.

Путин позднее в ходе телефонных переговоров сообщил президенту Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что примет указ о признании ДНР и ЛНР.