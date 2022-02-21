Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг ДНР и ЛНР

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.

В ходе разговора стороны обсудили украинскую проблематику. Путин проинформировал Шольца о результатах внеочередного заседания Совета безопасности РФ. Немецкий премьер, в свою очередь, подверг критике возможное признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, данное решение российского руководства вступило бы в полное противоречие с минскими соглашениями.

Также в кабинете министров ФРГ отметили, что Шольц проводит обсуждения украинской проблематики с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Госдума на заседании 15 февраля поддержала постановление с просьбой поддержать независимость ДНР и ЛНР. Парламентарии выразили уверенность в том, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

21 февраля на заседании Совбеза с участием президента России Владимира Путина спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и другие выразили необходимость поддержать Донбасс в его стремлении стать независимым от Украины регионом.