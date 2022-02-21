Сенатор Деньгин назвал заседание Совбеза по Донбассу «месседжем» Западу

Заседание Совета Безопасности России по вопросу признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало уникальным событием, заявил «Газете.Ru» член комитета Совфеда по международным делам Вадим Деньгин.



«Трансляция заседания Совбеза по телевидению — это уникальное событие. В частности, важный месседж был для международных товарищей, которые по ту сторону границ находятся. Лишний раз президент и Совбез показали свою открытость. Здесь нечего скрывать, как это делают наши оппоненты, пытаясь все замалчивать, делать втихую и за спиной. Открытость этого заседания приятна, важно, что оно прозвучало для Запада. Это не было сделано как-то в кулуарах или в виде коммюнике. Все ответственные ведомства заявили свою позицию, каждое мнение основано на разведданных, информации и аналитических заключениях», — пояснил сенатор.



С точки зрения Деньгина, в рамках заседания Совбеза президент России Владимир Путин выслушал абсолютно всех, в том числе позиции силовых ведомств и парламента. По его мнению, глава государства примет правильное и грамотное решение по вопросу независимости республик Донбасса.



«На мой взгляд, открытое проведение заседания Совбеза России показывает пока еще наш мирный настрой. Мы всегда терпели, Россия терпела унижения и всегда поворачивалась лицом к тем оппонентам, которые плевали нам вслед и в спину. Терпеть, конечно, дальше уже нельзя, но надо жить в мире, а не в войне, чего пока не понимают наши заграничные оппоненты», — подчеркнул депутат.



На заседании Совбеза рассматривалась просьба ДНР и ЛНР к Москве признать их независимость. Большинство членов Совбеза призвали удовлетворить просьбу республик Донбасса. Путин поблагодарил участников заседания и заявил, что решение будет принято сегодня.