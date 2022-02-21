Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Пулково полицейская собака покусала ребенка 20:00
МИД Эстонии призвал ЕС немедленно ввести санкции против РФ в случае признания ЛНР и... 19:58
Третьяк надеется, что Валиеву признают олимпийской чемпионкой 19:55
Гурейро отреагировал на слова Баха о Тутберидзе и Валиевой 19:46
Помпео назвал главные черты Путина 19:46
В пригородах Луганска прогремели новые взрывы 19:43
В Лондоне заявили о праве не признавать ДНР и ЛНР 19:39
Ковальчук о серебре сборной России на ОИ-2022: все расстроены 19:37
СК возбудил дело по факту обстрела погранпункта под Ростовом 19:35
ЕС включил в черный список пять россиян за организацию выборов в Госдуму... 19:28

Сенатор Деньгин назвал заседание Совбеза по Донбассу «месседжем» Западу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Заседание Совета Безопасности России по вопросу признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало уникальным событием, заявил «Газете.Ru» член комитета Совфеда по международным делам Вадим Деньгин.

«Трансляция заседания Совбеза по телевидению — это уникальное событие. В частности, важный месседж был для международных товарищей, которые по ту сторону границ находятся. Лишний раз президент и Совбез показали свою открытость. Здесь нечего скрывать, как это делают наши оппоненты, пытаясь все замалчивать, делать втихую и за спиной. Открытость этого заседания приятна, важно, что оно прозвучало для Запада. Это не было сделано как-то в кулуарах или в виде коммюнике. Все ответственные ведомства заявили свою позицию, каждое мнение основано на разведданных, информации и аналитических заключениях», — пояснил сенатор.

С точки зрения Деньгина, в рамках заседания Совбеза президент России Владимир Путин выслушал абсолютно всех, в том числе позиции силовых ведомств и парламента. По его мнению, глава государства примет правильное и грамотное решение по вопросу независимости республик Донбасса.

«На мой взгляд, открытое проведение заседания Совбеза России показывает пока еще наш мирный настрой. Мы всегда терпели, Россия терпела унижения и всегда поворачивалась лицом к тем оппонентам, которые плевали нам вслед и в спину. Терпеть, конечно, дальше уже нельзя, но надо жить в мире, а не в войне, чего пока не понимают наши заграничные оппоненты», — подчеркнул депутат.

На заседании Совбеза рассматривалась просьба ДНР и ЛНР к Москве признать их независимость. Большинство членов Совбеза призвали удовлетворить просьбу республик Донбасса. Путин поблагодарил участников заседания и заявил, что решение будет принято сегодня.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть