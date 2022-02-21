Салливан заявил о тающих надеждах на мирное урегулирование на Украине

Надежды на возможность дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины постепенно тают, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

При этом власти США, по его словам, продолжают верить в возможность мирного урегулирования.

Так Салливан прокомментировал последние события вокруг Украины и возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам Салливана, американский лидер готов и к дипломатии высокого уровня, и к применению санкций против РФ.

«Байден готов к дипломатии высокого уровня для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, но одновременно готов вместе с союзниками применить меры, если Россия решит вторгнуться», — сказал он.

Ранее в Пентагоне заявили, что нападение на Украину «может произойти» 21 февраля.