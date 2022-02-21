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Украина обратилась в СБ ООН с просьбой провести консультации по безопасности

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Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обратилась в СБ ООН с просьбой провести консультации по безопасности в рамках Будапештского меморандума. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам – членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины», — написал он.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала CNN заявил, что «нападение» России на Украину может произойти уже 21 февраля, однако для дипломатии еще есть время.

На вопрос о том, может ли «вторжение» начаться «в ближайшие часы», Кирби ответил положительно. Кирби добавил, что президент США Джо Байден накануне вновь заявил, что «готов сесть за стол переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить мирный путь.

Между тем в России не раз подчеркивали, что утверждения о «вторжении» являются безосновательными и опасными.

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