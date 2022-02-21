Путин заявил, что намерен «определить шаги по Донбассу» на заседании Совбеза

Президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности, на котором, в частности, планирует обсудить обострение ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент назвал переворот на Украине антиконституционным и кровавым и заявил, что часть жителей его не приняла.

По его словам, Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе, но украинские власти дважды провели «карательные» операции в регионе, а сейчас обострение происходит в третий раз.

Путин подчеркнул, что Киев не собирается исполнять минские соглашения, о чем, по его словам, на Украине много раз заявляли.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

В свою очередь Пасечник заявил, что просит Путина признать суверенитет ЛНР для «недопущения массовой гибели населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России». В рамках своего обращения глава непризнанной республики сообщил, что обладает информацией о подготовке Киевом к полномасштабному наступлению на Донбасс.