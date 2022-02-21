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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США не знают точной даты нападения РФ на Украину

Советник Салливан: США не могут спрогнозировать конкретное время или дату нападения РФ на Украину

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал в интервью телеканалу ABC, что в настоящее время американские власти не могут точно сказать, когда и во сколько Россия нападет на Украину.

«Мы не можем спрогнозировать конкретное время или дату, но, похоже на то, что русские <...> продолжают реализовывать план крупного военного вторжения на Украину», — сказал представитель президента Джозефа Байдена.

По словам Салливана, США будут продолжать поиск дипломатических путей решения кризиса вокруг Украины. Для этого, в частности, отметил он, необходимо уговорить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и провести обсуждения.

Он подчеркнул, что правительство США не будет направлять американских военных на Украину, но отправит их для защиты своих союзников по НАТО.

Ранее стало известно, что американский лидер Джозеф Байден попросил французского президента Эммануэля Макрона организовать саммит с главой РФ Владимиром Путиным.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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