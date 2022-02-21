Швейцария сообщила о готовности принять встречу Путина и Байдена

Швейцария готова принять у себя саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если это потребуется. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер.

«Швейцария готова предложить свои посреднические услуги, когда это полезно и желанно. Это включает в себя проведение или содействие проведению конференций или встреч», — сказал он.

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предоставить дополнительную информацию в настоящее время они не могут из соображений конфиденциальности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о проведении саммита лидеров России и США. Те, в свою очередь, приняли предложение. Ожидается, что вопросы для саммита будут подготовлены на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая пройдет 24 февраля.