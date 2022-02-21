В Пентагоне объяснили, почему не следует заранее вводить санкции против России

США надеются на то, что отказ от введения санкций в отношении России в качестве превентивной меры может повлиять на планы президента России Владимира Путина по Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Если вы наказываете кого-то за то, что он еще не сделал, то он может просто пойти и сделать это», — объяснил чиновник.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская администрация планирует ввести санкции против российских лиц и компаний, включив их в черный список (SDN-лист), который исключит их из банковской системы США, запретит торговлю с американскими гражданами и заморозит их активы на территории США.

Ограничения, как сообщалось, планируют ввести в случае «нападения» России на Украину. По данным агентства, санкции нацелены на то, чтобы нанести ущерб экономике России при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками.