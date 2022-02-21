Путин созвал большое заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет внеплановое заседание Совета безопасности 21 февраля. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Это — большой Совет безопасности», — подчеркнул он.

Песков также сообщил, что у Путина на сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров. Тему внеочередного заседания Совбеза и предстоящих переговоров представитель Кремля не уточнил.

18 февраля руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения. Эвакуация населения началась в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Ранее Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что накачка Украины оружием НАТО провоцирует Киев на силовое решение ситуации в Донбассе.