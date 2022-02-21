В Кремле рассказали о беседе Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин и французский коллега Эммануэль Макрон в ночь на 21 февраля еще раз созвонились и обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского главы государства Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе президента Франции.

«Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины», — уточнил Песков.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ, вскоре не исключается проведение встречи между Москвой и Парижем на уровне глав МИД.

«Они [Путин и Макрон] акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников [в нормандском формате], — подчеркнул представитель Кремля.

В настоящий момент подробности будущей встречи с участием представителей России и Франции не приводятся.

Ранее стало известно, что днем 20 февраля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Их общение длилось 1 час 45 минут. Сообщалось, что они договорились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, 21 февраля.