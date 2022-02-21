Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска конфликта с Украиной

МИД Канады рекомендовал своим гражданам не ездить в Белоруссию в связи с риском «конфликта» с Украиной, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны, передает Reuters.

«Избегайте несущественных поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и риска вооруженного конфликта с Украиной», — объяснили в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продолжение российско-белорусских учений говорит, что сценарий агрессии против Украины продолжает реализовываться.

Кроме того, по его словам, развитие ситуации в Донбассе подтверждает, что прогнозы США по поводу предполагаемого «вторжения» России на Украину оправдываются.

До этого Госдепартамент США призывал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье. В сообщении также отмечалось, что рекомендация связана с «произвольным применением законов», риском задержания, необычным и вызывающим беспокойство наращиванием российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной.