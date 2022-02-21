Daily Mail: как минимум два министра уволятся, если Джонсона накажут за COVID-вечеринки

По крайней мере два министра кабинета Бориса Джонсона откажутся от поддержки и «уйдут в отставку», если премьер-министра оштрафуют за нарушение коронавирусных ограничений во время скандальных вечеринок. Об этом пишет Daily Mail.

Сам Джонсон неоднократно отказывался сообщить, уйдет ли он, если его накажут в рамках полицейского расследования.

В Британском кабинете более 20 министров, среди них, разумеется, есть союзники Джонсона. Они убеждены, что его не следует принуждать к отставке, если будет доказана его вина. Однако не все в правительстве придерживаются такого мнения.

«Два министра заявили, что позиция премьер-министра будет несостоятельной, если будет установлено, что он нарушил закон об ограничениях», — пишет газета.

Вечеринки политической элиты Британии проводились несколько раз во время пандемии COVID-19. В частности, негодование вызвала публикация приглашения на вечеринку, которая прошла в мае 2020 года. Оно было отправлено спустя час после запрета подданным страны собираться более, чем по двое. В нем гостей приглашали «насладиться прекрасной погодой» и призывали брать с собой свои напитки.

Скотленд-Ярд расследует 12 мероприятий, на которых, как утверждается, присутствовали правительственные деятели во время карантина, По данным правоохранителей, сам Джонсон присутствовал как минимум на шести вечеринках.

Ранее глава полиции Лондона подала в отставку из-за скандала с расследованием этих вечеринок.