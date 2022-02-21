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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Белом доме подтвердили готовность Байдена к встрече с Путиным

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Saul Loeb/AP

Президент США Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если Россия не будет «нападать» на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнется вторжение. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен и министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров, как планируется, встретятся позднее на этой неделе в Европе, если Россия не предпримет военных действий», — говорится в заявлении.

Псаки отметила, что Байден дал согласие на встречу с президентом Путиным после встречи Блинкена и Лаврова, если не будет российского «вторжения».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит лидеров России и США. Отмечается, что вопросы для саммита подготовят на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая пройдет 24 февраля.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Отношения России и США
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