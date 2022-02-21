Путин и Байден согласились провести саммит

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит лидеров России и США. Обе стороны согласились, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявления Елисейского дворца.

«Он (Макрон) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вопросы для саммита подготовят на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая пройдет 24 февраля.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются.

Лавров в разговоре с Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики. Также министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы, о которой ранее условились президенты России и США.