Во Франции назвали справедливыми требования России о нерасширении НАТО

Евродепутат и председатель французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что требования России о нерасширении НАТО на восток справедливо. Об этом он сказал в эфире телеканала BFMTV.

«Требование России и Владимира Путина о том, что НАТО не должно нагрянуть к ее границам, легитимно», — сказал депутат.

По его словам, в 1991 году между США и президентом СССР Михаилом Горбачевым была заключена устная договоренность о нерасширении альянса на восток. Он отметил, что эта договоренность не соблюдается, а США приближались к границам России в логике холодной войны.

Барделла заявил, что нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход и добиваться деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее кандидат в президенты, представительница правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франции нужно избавиться от логики военных блоков и выйти из НАТО. Об этом она заявила на встрече со своими избирателями.