Украинские журналисты заявили, что Зеленский в Мюнхене пытался «пародировать» Путина

Журналисты издания «Страна.ua» Максим Минин и Александра Харченко проанализировали речь украинского президента Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене и пришли к выводу, что она стала «обидой» на недостаток внимания со стороны Запада.

В статье говорится, что Зеленский попытался повторить знаменитую речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, однако, выступление украинского лидера нельзя назвать успешным.

«То есть мы имеем дело не с системными... нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими «детскими обидами» на недостаточное внимание со стороны партнеров. Но обида на кредиторов за то, что они выставляют какие-то условия, не имеет значения без смены внутри- и внешнеполитического курса, а также экономической политики, чтобы избавиться от кредитной зависимости. Но об этом Зе ничего не сказал», — пишут авторы статьи.

Путин в 2007 году говорил об однополярности современной мировой политики, о противоречиях между Россией и США — в частности, о наступлении НАТО на Россию и меняющейся роли России в мире. Его заявления вызвали бурную реакцию на Западе.

«Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную «любовь» к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал», — подчеркнули журналисты.

При этом публицисты похвалили слова Зеленского о том, что «никакой войны с Россией не будет».

Ранее на конференции в Мюнхене Зеленский заявил, что Украина не будет «низко кланяться» странам, оказывающим Киеву военную помощь.