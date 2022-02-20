Байден провел заседание совета нацбезопасности по Украине

Президент США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Джо Байден созвал заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события, связанные с наращиванием российской военной мощи у границ Украины», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее Байден заявил, что Западные страны готовы в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против России, которая, однако, еще может сделать выбор в пользу деэскалации.

«Запад един и полон решимости. Мы готовы ввести суровые санкции против России, если она вновь вторгнется на Украину. Но, я скажу это вновь, Россия все еще может выбрать дипломатию. Еще не слишком поздно для деэскалации и возвращения за стол переговоров», — рассказал Байден.

До этого Байден заявил, что не считает, что его российский коллега Владимир Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия. Он также добавил, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев.