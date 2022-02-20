В Турции призвали учесть опасения России из-за расширения НАТО

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что необходимо принять среднесрочные и долгосрочные решения по поводу опасений России по расширению Североатлантического альянса. Об этом сообщает A Haber.

«В первую очередь должен быть выдвинут подход, признающий территориальную целостность Украины и основанный на ее политическом единстве, чтобы украинская сторона чувствовала себя в безопасности. Точно так же у российской стороны есть определенные опасения по поводу расширения НАТО или подобных военных действий. Для решения этих проблем также необходимо предпринять среднесрочные и долгосрочные шаги. Мы считаем, что можно найти золотую середину», — рассказал Калын.

Он добавил, что президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить преодоление напряженности между РФ и Украиной.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сообщения в СМИ о военной активности на Украине нужно оценивать осторожно.