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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Блинкен заявил, что США не рассматривают уступок территорий Украины ради деэскалации

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не рассматривают уступок территорий Украины ради деэскалации ситуации вокруг страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала CBS.

По его словам, ответ США России может последовать и в нынешней ситуации «среднего кипения» вокруг Украины. Блинкен также подчеркнул, что США не будут признавать воссоединение Крыма с Россией или принимать какие-либо схожие решения по Донбассу.

Также, по его словам, Вашингтон все еще считает, что Москва планирует вторжение.

«Как заявил президент Байден, все, что мы видим, говорит нам о том, что решение, которое, как мы считаем, принял президент Путин, осуществляется», — сказал он.

Ранее Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым стоит на повестке.

Он отметил, что во время встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности. Блинкен подчеркнул, что приветствовал бы такую беседу, но многое зависит полностью от того, «вторгнется ли Россия».

Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден готов к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины.

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