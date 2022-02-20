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Кандидат в президенты Франции назвал расширение НАТО на восток агрессией против России

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Mindaugas Kulbis/AP

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур назвал расширение НАТО на восток «формой агрессии» против России. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNews.

«На мой взгляд, изначальной ошибкой стало расширение НАТО на восток. Для меня это является формой агрессии, и в России это видят так же», — сказал он.

По его словам, в случае победы на президентских выборах весной 2022 года он поставит вопрос о выходе Франции из объединенного военного командования НАТО, так как это препятствует независимости страны.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. О встрече во время переговоров договорились президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Также Путин и Макрон договорились организовать встречу рабочей группы по деэскалации в Донбассе.

Отмечается, что переговоры длились 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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