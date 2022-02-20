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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Макрон и Путин договорились созвать рабочую группу по перемирию в Донбассе

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Reuters

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились организовать встречу рабочей группы по деэскалации в Донбассе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что переговоры длились 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна дает России еще один шанс пойти по пути дипломатии в отношении Украины. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Radio J. Он добавил, что Франция не планирует отправлять своих военных на Украину.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Переговоры начались в 11.00 по парижскому времени (13.00 мск).

Как ранее сообщали французские СМИ, французский лидер намерен обсудить с президентом России ситуацию вокруг Украины.

В последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 12 февраля. 7 февраля лидеры Франции и России встретились очно в Кремле, их переговоры продлились более шести часов.

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