Путин заявил, что накачка Украины оружием НАТО провоцирует ее на эскалацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что накачка Украины оружием НАТО провоцирует Киев на силовое решение ситуации в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов», — говорится в сообщении.

Путин добавил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят украинские силовики.

Ранее Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 12 февраля. 7 февраля лидеры Франции и России встретились очно в Кремле, их переговоры продлились более шести часов.

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна дает России еще один шанс пойти по пути дипломатии в отношении Украины. Он добавил, что Франция не планирует отправлять своих военных на Украину.