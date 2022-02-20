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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Блинкен рассказал о планах встретиться с Лавровым

Блинкен: планы встретиться с Лавровым остаются в силе

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым пока стоит на повестке. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Планы встретиться остаются, если Россия не вторгнется в это время», — заявил Блинкен.

Он отметил, что во время встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности. Блинкен подчеркнул, что приветствовал бы такую беседу, но многое зависит полностью от того, «вторгнется ли Россия».

Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден готов к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты сделают все, чтобы не допустить эскалации конфликта вокруг Украины, а дипломатические усилия по этой теме продолжатся, «пока танки и самолеты не начнут движение».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по точным датам встречи. Представитель Госдепа Нед Прайс добавил, что если «Россия вторгнется на Украину», то это продемонстрирует отсутствие у РФ настроя на дипломатию.

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Кризис на Украине
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