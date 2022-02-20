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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД ответили на заявления Запада о фабрикации РФ поводов для «вторжения» на Украину

МИД России: заявления Запада о фабрикации РФ поводов для «вторжения» на Украину – ложь

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что заявления западных стран о якобы «фабрикации» Россией поводов для «вторжения» на Украину являются ложью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В последние месяцы количество фейков, фабрикуемых и тиражируемых в ряде американских и европейских средств массовой информации, значительно увеличилось. Коллективный Запад вбрасывает все новые даты якобы нападения РФ на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима», — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ложные утверждения официальных лиц западных государств о якобы фабрикации Россией поводов для «вторжения» на Украину» и «текущий многодневный марафон информационного террора» вписываются в традиционную политику стран Запада.

Ранее глава МИД Британии в интервью Daily Mail заявила, что президент РФ Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, «если ему позволят вторгнуться на Украину». По ее словам, страны Балтии и Западные Балканы находятся в данный момент в опасности.

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Кризис на Украине
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