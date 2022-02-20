Песков: переговоры Путина по Украине с западными партнерами контрастируют с «истерикой СМИ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что характер переговоров Владимира Путина с лидерами западных стран по ситуации вокруг Украины резко контрастирует с «истерикой СМИ» этих государств.

«На самом деле, существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер переговоров. Да, задаются вопросы, что «по нашим данным, вот есть планы агрессивные». Но весьма и весьма дипломатично», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что президент отвечает на подобные вопросы самым конструктивным образом.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.