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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Губернаторы ЕАО и Амурской области заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

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Губернаторы Амурской области и ЕАО Василий Орлов и Ростислав Гольдштейн заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР в регионе. Об этом они сообщили в Telegram-канале и Instagram.

«Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем!» — заявил Орлов.

«ЕАО с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку», — написал Гольдштейн.

18 января главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России. Изначально речь шла в о Ростовской области. Эвакуация проводится в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

Президент Владимир Путин дал поручение выплатить по 10 тыс. рублей беженцам. В Ростовской области введен режим ЧС.

Также пограничное управление ФСБ России по Ростовской области подтвердило попадание боеприпасов на территорию России. Один из запущенных снарядов взорвался в 2 км от границы, другой разрушил хозяйственную постройку.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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