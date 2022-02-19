Блинкен заподозрил Россию в стремлении «воссоздать советскую империю»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что Россия должна показать западным странам желание диалога и объяснить, к чему именно она стремится на международной арене, иначе «тут не с чем работать».

Он пояснил, что ранее с российским коллегой Сергеем Лавровым они обменялись текстами по предложениям о гарантиях безопасности и Москва в своем ответе придерживается тех позиций, которые не позволяют нащупать общие точки соприкосновения для дальнейшего конструктивного диалога.

«Они продолжают придерживаться позиций, которые кардинально расходятся с нашими базовыми принципами и тем, чему мы привержены и чем мы являемся», — сказал Блинкен, дополнив, что на Западе в свою очередь предложили более конкретные темы, которые позволили бы укрепить безопасность всех участников диалога.

В частности Блинкен дал понять, что «нет» будет сказано по темам для обсуждения заморозки политики «открытых дверей» НАТО или возвращения альянса на позиции до 1997 года. В свою очередь США одобрительно встретят желание России обсуждать способы укрепления взаимного доверия, обеспечение контроля над вооружениями, размещение боевых систем на взаимной основе или совместные учения. Все то, что позволит укрепить коллективную безопасность. По словам Блинкена, все это подробно обсуждалось с европейскими партнерами и союзниками, и они готовы принять участие в этих дискуссиях.

«Вопрос в том, к чему на самом деле стремится Россия. К практическому ли преодолению справедливых беспокойств по вопросам безопасности, которые есть у всех нас, или это воссоздание советской империи или, если не считать этого, восстановление сферы влияния или, если не считать этого, финляндизация (подчинение политики страны политике большего соседнего государства, при котором она номинально сохраняет суверенитет. — «Газета.Ru») стран вокруг нее? Если это то, о чем мы сейчас говорим, то тут особо не с чем работать», — подытожил Блинкен.

Ранее госсекретарь заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным.