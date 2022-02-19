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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. Об этом заявил в эфире телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

По словам чиновника, 46-й глава Белого дома может встретиться с президентом РФ, если данные переговоры будут продуктивны.

«Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», — уточнил Блинкен.

Других подробностей, связанных с будущей встречей глав США и России, государственный секретарь не привел.

Также Блинкен назвал условие встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее в западных СМИ несколько раз озвучивали конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину, несмотря на 
заверения Москвы, что нет никаких планов о «нападении».

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.

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Отношения России и США
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