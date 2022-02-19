В постпредстве России удивились реакции ОБСЕ на ситуацию в Донбассе

Постпредство России оказалось удивлено реакцией руководства Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на происходящее на востоке Украины. Об этом сообщается в Twitter-профиле ведомства.

«Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его специального представителя по Украине Микко Киннунена и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид», — уточняется в публикации организации.

Как подчеркнули в сообщении, Рау, Киннунен и Шмид «ретранслируют заявления военного командования», по которым «сведения о подготовке наступления ВСУ — дезинформация».

«Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года. При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях ВСУ на юге Донецкой области», — обратили внимание в постпредстве России.

18 февраля, руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения. Эвакуация населения началась в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.